«Конор лает, но не кусает». Чемпион UFC вызвал на бой Макгрегора

Американский боец Генри Сехудо, действующий чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе, заявил о желании провести поединок с ирландцем Конором Макгрегором, бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях. Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, после того как его победил российский боец Хабиб Нурмагомедов.

«Конор только треплет языком, лает, но не кусает. Да, лет десять назад он побил хороших бойцов. Ну и пусть», — сказал Сехудо в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

32-летний Сехудо признал, что бой с Макгрегором привлекает его и по финансовым причинам.

«У нас с ним нет никаких отношений, но я хочу подраться с ним. Тоже хочу стать богатым», — добавил он.

Сехудо занимает третью строчку в сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, уступая лишь Джону Джонсу, действующему чемпиону организации в полутяжёлом весе, и Нурмагомедову.