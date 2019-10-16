«Конор лает, но не кусает». Чемпион UFC вызвал на бой Макгрегора

Американский боец Генри Сехудо, действующий чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе, заявил о желании провести поединок с ирландцем Конором Макгрегором, бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях. Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, после того как его победил российский боец Хабиб Нурмагомедов.
«Конор только треплет языком, лает, но не кусает. Да, лет десять назад он побил хороших бойцов. Ну и пусть», — сказал Сехудо в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.
32-летний Сехудо признал, что бой с Макгрегором привлекает его и по финансовым причинам.
«У нас с ним нет никаких отношений, но я хочу подраться с ним. Тоже хочу стать богатым», — добавил он.
Сехудо занимает третью строчку в сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, уступая лишь Джону Джонсу, действующему чемпиону организации в полутяжёлом весе, и Нурмагомедову.
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