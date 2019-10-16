Льюис поэтично прокомментировал победу Усика

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории британец Леннокс Льюис прокомментировал победу украинца Александра Усика над американцем Чаззом Уизерспуном. Бой с Уизерспуном стал для Усика, покинувшего первый тяжёлый вес, дебютным в тяжёлом весе. Украинец победил соперника техническим нокаутом.

«После дебюта Усика в тяжёлом весе появился вопрос. Не думаю, что Уизерспун то испытание, которое нужно было Александру. Но он окунулся в воды тяжёлого веса и понял, что они не очень-то и горячие! Очень хочется увидеть что-то ещё», — написал Льюис в своём «твиттере».

Изначально соперником Усика должен был стать голландский боксёр Тайрон Спонг, однако он провалил допинг-тест перед боем.

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