Ян заявил, что заставит Сехудо преклонить перед ним колено
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в легчайшем весе, рассказал о планах на будущее. Ян заявил о притязаниях на чемпионский пояс UFC и выразил готовность сразиться с американцем Генри Сехудо, действующим чемпионом организации в двух весовых категориях.
«Мои планы на будущее? Всё очевидно: стать чемпионом и удержать пояс. Я сделаю так, что Сехудо преклонит предо мной колено.
Считаю, что хорошо сочетаюсь по стилю с Сехудо. Я успешно выступаю против борцов. Он может поверить, что я не устану после одного раунда с ним, как другие. Я буду готов к пяти или десяти раундам, если надо», — приводит слова Яна MMA Fightng.
На счету Яна 14 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и потерпел одно поражение.
Вице-президент UFC назвал российских бойцов, способных выйти на уровень Хабиба
- 16 октября 2019
-
10:52
-
10:14
-
09:16
-
00:46
- 15 октября 2019
-
23:58
-
22:36
-
21:46
-
20:48
-
19:25
-
18:20
-
17:39
-
16:16
-
15:26
-
14:23
-
13:15
-
12:14
-
11:43
-
10:18
-
09:15
- 14 октября 2019
-
23:53
-
21:04
-
19:58
-
18:59
-
17:46
-
15:52
-
15:02
-
14:26
-
14:10
-
13:34
-
12:48
-
11:53
-
11:07
-
10:26
-
09:27
-
05:18
Партнерский контент