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Ян заявил, что заставит Сехудо преклонить перед ним колено

Ян заявил, что заставит Сехудо преклонить перед ним колено
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в легчайшем весе, рассказал о планах на будущее. Ян заявил о притязаниях на чемпионский пояс UFC и выразил готовность сразиться с американцем Генри Сехудо, действующим чемпионом организации в двух весовых категориях.

«Мои планы на будущее? Всё очевидно: стать чемпионом и удержать пояс. Я сделаю так, что Сехудо преклонит предо мной колено.

Считаю, что хорошо сочетаюсь по стилю с Сехудо. Я успешно выступаю против борцов. Он может поверить, что я не устану после одного раунда с ним, как другие. Я буду готов к пяти или десяти раундам, если надо», — приводит слова Яна MMA Fightng.

На счету Яна 14 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и потерпел одно поражение.

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