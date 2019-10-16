Гвоздик отмёл сомнения в победе над Бетербиевым
Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик рассказал об ожиданиях в преддверии боя с россиянином Артуром Бетербиевым, обладателем пояса IBF.
«Моей первой целью было завоевание титула чемпиона мира в полутяжёлом весе. Теперь я хочу объединить пояса. Эта моя миссия начинается с Артура Бетербиева. Будет захватывающий бой, который понравится болельщикам. Они ждали этого поединка, и мы подарим им шоу.
Знаю одно: я стану объединённым чемпионом. У меня лучший тренер, Тедди Атлас. С ним я вижу, что прогрессирую», — приводит слова Гвоздика boxingnews24.
Бой Артур Бетербиев — Александр Гвоздик пройдёт ранним утром 19 октября мск в Филадельфии. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Гвоздик.
Бетербиев: знаю, что я хорош, но Гвоздик очень хорош
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