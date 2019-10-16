Чемпион UFC признал вину в избиении официантки стриптиз-клуба

Джон Джонс, действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе, признал вину в нападении на официантку стриптиз-клуба в штате Нью-Мексико, сообщает MMAJunkie.
Инцидент случился в апреле 2019 года. 32-летний Джонс пошёл на соглашение со следствием и признал вину. Теперь на протяжении 90 дней боец обязан избегать проблем с законом, не может употреблять алкоголь и наркотики. Также он не может посещать тот стриптиз-клуб и обязан выплатить судебные издержки.
Изначально Джонс не признавал себя виновным в избиении женщины. Однако полиция поговорила с жертвой нападения и зафиксировала её показания, и был выдан ордер на арест бойца.
Джонс занимает первое место в сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. На второй строчке располагается российский боец Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион организации в лёгком весе.
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