Кубок Ленинградской области по тайскому боксу пройдёт с 1 по 3 ноября
С 1 по 3 ноября в Выборге (спорткомплекс «Выборг») состоится Кубок Ленинградской области и открытое первенство Выборгского района по тайскому боксу. Кубок Ленинградской области проводится среди мужчин и женщин (18—40 лет), открытое первенство Выборгского района — среди юниоров и юниорок (16—17 лет), юношей и девушек (14—15 лет), мальчиков и девочек (12—13, 10—11 лет). Также в период соревнований будут проведены матчевые встречи среди мальчиков и девочек 8—9 лет.
В пятницу 1 ноября пройдёт мандатная комиссия и взвешивание участников. 2 и 3 ноября состоятся предварительные и финальные поединки.
- 16 октября 2019
-
14:00
-
13:23
-
12:26
-
12:09
-
10:52
-
10:14
-
09:16
-
00:46
- 15 октября 2019
-
23:58
-
22:36
-
21:46
-
20:48
-
19:25
-
18:20
-
17:39
-
16:16
-
15:26
-
14:23
-
13:15
-
12:14
-
11:43
-
10:18
-
09:15
- 14 октября 2019
-
23:53
-
21:04
-
19:58
-
18:59
-
17:46
-
15:52
-
15:02
-
14:26
-
14:10
-
13:34
-
12:48
-
11:53
Партнерский контент