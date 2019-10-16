Кубок Ленинградской области по тайскому боксу пройдёт с 1 по 3 ноября

С 1 по 3 ноября в Выборге (спорткомплекс «Выборг») состоится Кубок Ленинградской области и открытое первенство Выборгского района по тайскому боксу. Кубок Ленинградской области проводится среди мужчин и женщин (18—40 лет), открытое первенство Выборгского района — среди юниоров и юниорок (16—17 лет), юношей и девушек (14—15 лет), мальчиков и девочек (12—13, 10—11 лет). Также в период соревнований будут проведены матчевые встречи среди мальчиков и девочек 8—9 лет.

В пятницу 1 ноября пройдёт мандатная комиссия и взвешивание участников. 2 и 3 ноября состоятся предварительные и финальные поединки.