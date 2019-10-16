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Бетербиев до сих пор не отказался от детской мечты стать космонавтом

Бетербиев до сих пор не отказался от детской мечты стать космонавтом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

34-летний российский боксёр Артур Бетербиев, действующий чемпион в полутяжёлом весе по версии IBF, рассказал, что по-прежнему не отказался от мечты полететь в космос.

«Знаете, я всегда хотел стать космонавтом. Очень хорошо помню, что в восемь-девять лет я больше ни о чём не думал, кроме как о том, чтобы летать в космос.

Когда я решил стать боксёром и добился этого, я стал сильно верить в свой метод достижения целей. Никогда не смотри на следующую цель, пока не достиг первой. Кто знает, может быть, я всё ещё могу стать космонавтом», — приводит слова Бетербиева BoxingScene.

Бой Артур Бетербиев — Александр Гвоздик пройдёт ранним утром 19 октября мск в Филадельфии. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Гвоздик.

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