Александр Гринчук проведёт бой в рамках турнира WGP
Чемпион России по тайскому боксу Александр Гринчук свой очередной профессиональный поединок проведёт 9 ноября в Бразилии. В рамках номерного турнира WGP 59 россиянин встретится с бразильцем Карлосом Гуто Иносенте. Поединок станет главным событием шоу.
33-летний Гуто известен публике по выступлениям в известных бойцовских промоушенах, таких как UFC, Strikeforce, Glory. На счету бразильца семь побед и четыре поражения в рамках поединков по правилам ММА. Для Гринчука предстоящий поединок станет хорошим испытанием на прочность, поскольку противостоять придётся опытному бразильскому бойцу на его территории.
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