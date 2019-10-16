А. Емельяненко захотел побороться за пояс из 6,2 кг золота

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подал заявку на участие в турнире Brave CF 29, который пройдёт в Бахрейне 29 ноября. Соревнования пройдут в открытом весе, сообщает Conan Daily.
Емельяненко вошёл в шорт-лист из 15 претендентов на участие в турнире. Организаторы выберут четырёх бойцов, которые примут участие в боях. Полуфинальные поединки будут состоять из двух раундов, а финал — из трёх по пять минут каждый.
Победитель турнира получит чек на $ 100 тыс. и станет называться чемпионом мира KHK. Чемпионский пояс содержит 6,2 кг чистого золота.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в официальном «инстаграме» Brave CF.
Напомним, 29 ноября у Емельяненко запланирован поединок по правилам бокса со стронгменом Михаилом Кокляевым.
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