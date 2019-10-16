Ковалёв: если я проиграю, то потеряю больше, чем Канело

Чемпион по версии WBO в полутяжёлом весе российский боксёр Сергей Ковалёв поделился ожиданиями от боя с обладателем титула WBA Саулем Альваресом.

«Ему терять нечего. Если я проиграю, то потеряю больше, чем он. Это будет самый большой бой в моей карьере. С таким соперником по значимости я ещё не дрался.

В какой-то момент я растерял всю свою технику, потому что у меня не было хорошего тренера. Я делал всё сам, но потом нашёл Бадди Макгирта», — приводит слова Ковалёва USA TODAY.



Российский боксёр проведёт бой с Канело 2 ноября в Лас-Вегасе. На счету 29-летнего мексиканца 52 победы (35 из них — нокаутом), две ничьи и одно поражение. В ростере Ковалёва 34 победы (29 из них — нокаутом), одна ничья и три поражения.