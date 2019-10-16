Рейес: подбородок Уайдмана не выдержит моих ударов
Боец UFC Доминик Рейес поделился ожиданиями от поединка с бывшим чемпионом организации в среднем весе Крисом Уайдманом.
«Это моё шоу. Главное событие для меня. Я буду в красном углу и очень рад этому. Бостон прекрасен. Люди здесь очень классные. Я в своей стихии.
Он противопоставит своё имя моему рейтингу, полагая, если вырубит меня, это позволит ему приблизиться к титулу. Я думаю иначе. Вот и выясним, насколько он хорош в полутяжелом весе.
Выдержит ли его подбородок мои удары? Полагаю, что нет. Он был в нескольких настоящих битвах, у него было много сложных боёв. А это явно не добавит ему здоровья», – приводит слова Рейеса USA TODAY.
Бой Рейес – Уайдман состоится 18 октября в Бостоне на UFC on ESPN 6.
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