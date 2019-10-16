UFC ждёт решения Сехудо, чтобы провести турнир за один из его поясов

Руководство UFC недовольно, что на данный момент Генри Сехудо удерживает два титула, и ждёт решения бойца о том, в каком весе он хочет выступать в организации, сообщает BJPenn.

Сехудо является чемпионом промоушена в наилегчайшем весе, а также владеет титулом в легчайшем весе. В настоящий момент боец восстанавливается после травмы.

Ожидается, что после его возвращения, пройдут переговоры. По данным источника, UFC выгоднее, чтобы Сехудо покинул наилегчайший вес, так как это принесёт больше денег промоушену.



Сехудо занимает третью строчку в сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, уступая лишь Джону Джонсу, действующему чемпиону организации в полутяжёлом весе, и Хабибу Нурмагомедову.