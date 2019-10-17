Американский боксёр скончался после нокаута в андеркарде боя Усика

Американский боксёр Патрик Дэй, находившийся в коме после нокаута, скончался в возрасте 27 лет.
«WBC и его президент Маурисио Сулейман глубоко скорбят в связи со смертью Патрика Дэя. Он скончался сегодня в результате черепно-мозговой травмы, полученной 12 октября. WBC присоединяется к семье Патрика в это тяжёлое время», — говорится в сообщении на сайте WBC.
Напомним, в ночь с 12 на 13 октября мск в Чикаго (штат Иллинойс, США) состоялся турнир по профессиональному боксу. В андеркарде боя Александр Усик – Чезз Уизерспун развернулась настоящая драма. Бойцы первого среднего веса Чарльз Конвелл и Патрик Дэй бились за региональный титул по версии USBA. В 10-м раунде Конвелл отправил соперника в глубокий нокаут. Дэя вынесли с ринга на носилках в бессознательном состоянии. После госпитализации ему провели срочную операцию на головном мозге.
- 17 октября 2019
-
08:29
-
07:48
-
00:20
- 16 октября 2019
-
22:59
-
21:28
-
20:29
-
20:15
-
18:49
-
17:41
-
16:40
-
16:40
-
15:36
-
14:44
-
14:00
-
13:23
-
12:26
-
12:09
-
10:52
-
10:14
-
09:16
-
00:46
- 15 октября 2019
-
23:58
-
22:36
-
21:46
-
20:48
-
19:25
-
18:20
-
17:39
-
16:16
-
15:26
-
14:23
-
13:15
-
12:14
-
11:43
-
10:18