Американский боксёр скончался после нокаута в андеркарде боя Усика

Американский боксёр Патрик Дэй, находившийся в коме после нокаута, скончался в возрасте 27 лет.

«WBC и его президент Маурисио Сулейман глубоко скорбят в связи со смертью Патрика Дэя. Он скончался сегодня в результате черепно-мозговой травмы, полученной 12 октября. WBC присоединяется к семье Патрика в это тяжёлое время», — говорится в сообщении на сайте WBC.

Напомним, в ночь с 12 на 13 октября мск в Чикаго (штат Иллинойс, США) состоялся турнир по профессиональному боксу. В андеркарде боя Александр Усик – Чезз Уизерспун развернулась настоящая драма. Бойцы первого среднего веса Чарльз Конвелл и Патрик Дэй бились за региональный титул по версии USBA. В 10-м раунде Конвелл отправил соперника в глубокий нокаут. Дэя вынесли с ринга на носилках в бессознательном состоянии. После госпитализации ему провели срочную операцию на головном мозге.