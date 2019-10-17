Промоутер Дэя прокомментировал смерть боксёра

Лу Дибелла, промоутер американского боксёра Патрика Дэя, выступил с заявлением по поводу смерти подопечного. Дэй, находившийся в коме после нокаута, полученного в поединке с Чарльзом Конвеллом, скончался в возрасте 27 лет.
«Дэю не надо было заниматься боксом. Он из хорошей семьи, он был умён, образован, имел правильные ценности. У него были другие возможности, чтобы зарабатывать на жизнь. Но он выбрал бокс, зная риски, с которыми сталкивается каждый боец, выходя на ринг.
Пэт очень любил бокс. Это то, чем он вдохновлял людей, и именно это заставляло его чувствовать себя живым», — цитирует Дибеллу USA Today.
Напомним, в ночь с 12 на 13 октября мск в Чикаго состоялся турнир по профессиональному боксу. В андеркарде боя Александр Усик – Чазз Уизерспун развернулась настоящая драма. Бойцы первого среднего веса Чарльз Конвелл и Патрик Дэй бились за региональный титул по версии USBA. В 10-м раунде Конвелл отправил соперника в глубокий нокаут. Дэя вынесли с ринга на носилках в бессознательном состоянии. После госпитализации ему провели срочную операцию на головном мозге.
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