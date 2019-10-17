Разбившего «Феррари» боксёра-чемпиона обвинили в вождении в нетрезвом виде

На минувшей неделе в Далласе в тяжёлую аварию попал непобеждённый американский боксёр-профессионал Эррол Спенс, действующий чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF. Спенсу удалось избежать серьёзных травм, и его уже выписали из госпиталя, однако полиция обвинила его в вождении в нетрезвом виде.

«Мистера Спенса выписали из госпиталя. Ему предстоит ответить на подозрения в вождении транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. Другие обвинения, например в возможном превышении скорости, не будут предъявлены, так как других пострадавших нет. Оснований для получения ордера на вскрытие чёрного ящика нет», — цитирует представителя полиции ESPN.

На счету 29-летнего Спенса 26 побед (в том числе 21 нокаутом) в профессиональном боксе. Последний поединок боксёр провёл 28 сентября. Победа над Шоном Портером не только позволила ему защитить пояс IBF, но и принесла пояс WBC.