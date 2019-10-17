Бетербиев и Гвоздик провели дуэль взглядов

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии IBF российский боксёр Артур Бетербиев и обладатель пояса WBC украинец Александр Гвоздик провели дуэль взглядов перед боем.

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На счету 34-летнего Бетербиева 14 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения. У 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее Бетербиев и Гвоздик поделились ожиданиями от предстоящего поединка. Россиянин назвал соперника очень хорошим боксёром, а тот выразил уверенность в победе.

Бой Артур Бетербиев — Александр Гвоздик пройдёт ранним утром 19 октября мск в Филадельфии. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Гвоздик.