Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бетербиев и Гвоздик провели дуэль взглядов

Бетербиев и Гвоздик провели дуэль взглядов
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии IBF российский боксёр Артур Бетербиев и обладатель пояса WBC украинец Александр Гвоздик провели дуэль взглядов перед боем.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном «твиттере» Top Rank Boxing.

На счету 34-летнего Бетербиева 14 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения. У 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее Бетербиев и Гвоздик поделились ожиданиями от предстоящего поединка. Россиянин назвал соперника очень хорошим боксёром, а тот выразил уверенность в победе.

Бой Артур Бетербиев — Александр Гвоздик пройдёт ранним утром 19 октября мск в Филадельфии. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Гвоздик.

Бетербиев до сих пор не отказался от детской мечты стать космонавтом
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019