Хабиб ушёл с собственной пресс-конференции, не дождавшись её начала

Сегодня, 17 октября, в Москве должна была состояться пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории. Начало пресс-конференции было запланировано на 11:00 мск. Однако мероприятие задержали почти на час, и Нурмагомедов покинул здание.
Пока неизвестно, вернётся ли Хабиб на пресс-конференцию и будет ли выступать перед журналистами. Однако мероприятие идёт, и табличку Нурмагомедова не убрали, поскольку ждут, что он вернётся.
Предполагается, что следующий бой Нурмагомедов проведёт в начале 2020 года. Одним из возможных следующих соперников Хабиба считается американский боец Тони Фергюсон, бой с которым уже несколько раз срывался в предыдущие годы.
Видео можно посмотреть в «твиттере» корреспондента «Чемпионата» Ивана Ковалёва.
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