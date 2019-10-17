Брат Хабиба прокомментировал видео с избиением Мирзаева

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал видео с избиением бойца MMA Расула Мирзаева. Ранее в Сети появилось видео избиения Мирзаева, на которого в 2016 году напали в его квартире в Москве. Возникли предположения, что Мирзаева избили за неуважение к Хабибу.

«Причастна ли наша семья к этому? Абсолютно непричастна. У них была стычка, Расул сам об этом рассказывал. Он сидел с Артёмом Лобовым, подошли к нему ребята, начали докапываться до Артёма. Он дал им сдачи. Причастности нашей семьи вообще ноль. Наоборот, наш брат ему говорил: Расул, будь осторожен, они хотят что-то сделать.

Посмотрел это видео — честно сказать, это очень жестоко. Я не считаю, что это правильно. Если есть какая-то обида — сам сделай то, что ты хочешь. Зачем кого-то брать с собой? Они не понесли наказание, потому что их не нашли», — передаёт слова Умара Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

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