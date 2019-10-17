Российский боец MMA рассказал, зачем вынес флаг ВДВ на турнире в США
Российский боец смешанных единоборств Николай Алексахин рассказал о победе в поединке на турнире PFL в США. Соперником Алексахина был канадец Джесси Ронсон, проигравший нокаутом.
Алексахина спросили, как отреагировал зал, когда он после победы вынес флаг ВДВ.
«Я всегда выхожу с флагом ВДВ, я представлю Россию. И это определённо давило, но морально и ментально я был к этому готов. Между нами же нет никакой холодной войны.
Я не знаком местной публике, поэтому мне было важно показать себя с хорошей и яркой стороны. Я понимаю, что не раскрылся на сто процентов и не смог показать свой арсенал, но это к лучшему. Зато у меня есть козыри в рукаве. Опять же, я уверен, что смог заявить о себе», — приводит слова Алексахина Sport24.
Алексахин с победы дебютировал в PFL
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