53-летний Тайсон показал, что не разучился боксировать
Легендарный боксёр Майк Тайсон, бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории, продемонстрировал несколько приёмов бойцам смешанного стиля Джастину Гэтжи и Оттману Азейтару.
«Не собираюсь возвращаться на ринг, но смог бы это сделать. Только заплатите мне вперёд. Обожаю общаться с новым поколением бойцов», — написал Тайсон в «Твиттере» и прикрепил к посту видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» Тайсона.
На счету Тайсона 58 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед (в том числе 44 нокаутом) и потерпел 6 поражений, а ещё два боя признаны несостоявшимися.
Ранее Тайсон посоветовал Конору Макгрегору, бывшему чемпиону UFC в лёгком весе, пересмотреть своё поведение.
Тайсон: надрал бы задницу Мейвезеру в уличной драке
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