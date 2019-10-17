Автор самого быстрого нокаута в UFC рассказал, чем ему нравится стиль Хабиба

Боец UFC Хорхе Масвидаль, выступающий в полусредней весовой категории, рассказал, чем ему приглянулся стиль российского чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.



«Многие думают, что мне не нравятся борцы. Мне нравится Хабиб Нурмагомедов. Он валит соперников, бьет их по лицу, пытается заставить сдаться. Круто, что во время боя он разговаривает с соперниками, провоцирует их. Именно так и нужно делать во время поединка, а не трепаться перед началом боя», — сказал Масвидаль в интервью MMA Fighting.

На UFC 239 в основном карде Масвидаль проводил бой с Беном Аскреном. Поединок завершился уже на 5-й секунде первого раунда. Хорхе нанёс сокрушительный удар коленом в голову, который отправил Аскрена в глубокий нокаут. Таким образом, Масвидаль установил рекорд UFC — ранее никому не удавалось нокаутировать соперника за столь короткое время.