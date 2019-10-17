Двоюродный брат Нурмагомедова: вклад Емельяненко в ММА весомее, чем у Хабиба

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар полагает, что вклад Фёдора Емельяненко в развитие смешанных единоборств в России гораздо весомее, чем у его родственника — чемпиона и непобеждённого бойца UFC в лёгком весе.
«Фёдор Емельяненко принес этот спорт в Россию и заложил фундамент для него. Его вклад незаменим, и он был для всех нас примером. Думаю, вклад Фёдора весомее, потому что все равнялись на него. Он даже вроде в Книге Гиннесса как не проигрывавший никому 10 лет, но Хабиб может его догнать, если победит Тони Фергюсона, побьёт Жоржа Сен-Пьера и проведёт реванш с Конором Макгрегором. Тогда ММА в России станет в разы популярнее», — приводит слова Умара Нурмагомедова «Матч ТВ».
На счету Емельяненко 38 побед и 6 поражений в смешанных единоборствах, ещё один бой был признан несостоявшимся. Хабиб является непобежденным бойцом UFC.
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