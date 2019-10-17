Дж. Дэвис встретится с Гамбоа

Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBA Super Джервонта Дэвис проведёт следующий поединок 28 декабря 2019 года, сообщает BoxingScene. Его соперником станет 38-летний экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Юриоркис Гамбоа. Этот бой возглавит вечер бокса, который, вероятнее всего, пройдёт в Атланте (штат Джорджия, США). Бойцы оспорят титул по версии WBA Regular в лёгком весе. Полноценным поясом по версии WBA в этом дивизионе обладает Василий Ломаченко, поэтому победитель встречи Дэвис — Гамбоа станет официальным претендентом на бой с украинцем.

Кубинец в предыдущем бою победил экс-чемпиона мира Романа Мартинеса, что касается Дэвиса, то он в минувшей схватке одолел Рикардо Нуньеса.