Дж. Дэвис встретится с Гамбоа
Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBA Super Джервонта Дэвис проведёт следующий поединок 28 декабря 2019 года, сообщает BoxingScene. Его соперником станет 38-летний экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Юриоркис Гамбоа. Этот бой возглавит вечер бокса, который, вероятнее всего, пройдёт в Атланте (штат Джорджия, США). Бойцы оспорят титул по версии WBA Regular в лёгком весе. Полноценным поясом по версии WBA в этом дивизионе обладает Василий Ломаченко, поэтому победитель встречи Дэвис — Гамбоа станет официальным претендентом на бой с украинцем.
Кубинец в предыдущем бою победил экс-чемпиона мира Романа Мартинеса, что касается Дэвиса, то он в минувшей схватке одолел Рикардо Нуньеса.
- 17 октября 2019
-
22:24
-
21:34
-
21:23
-
20:49
-
20:38
-
20:27
-
18:55
-
17:05
-
16:04
-
15:07
-
14:01
-
12:57
-
11:58
-
11:24
-
10:42
-
09:55
-
09:06
-
08:29
-
07:48
-
00:20
- 16 октября 2019
-
22:59
-
21:28
-
20:29
-
20:15
-
18:49
-
17:41
-
16:40
-
16:40
-
15:36
-
14:44
-
14:00
-
13:23
-
12:26
-
12:09
-
10:52
Партнерский контент