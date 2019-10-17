Уайдман оказался немного тяжелее Рейеса

В ночь с 18 на 19 октября мск в Бостоне (штат Массачусетс, США), на арене TD Garden состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 6. В его главном событии встретятся экс-чемпион организации Крис Уайдман и небитый Доминик Рейес. Поединок пройдёт в полутяжёлой категории.
В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Уайдман оказался немного тяжелее соперника, его вес составил 92,5 кг, в то время как Рейес потянул на 92,0 кг.
Напомним, Рейес в предыдущей схватке одолел экс-претендента на титул Волкана Оздемира, а Уайдман нокаутом проиграл Роналдо Соузе.
UFC on ESPN 6. Взвешивание
Основной кард
Доминик Рейес (203 фунта) — Крис Уайдман (204 фунта)
Джереми Стивенс (145,5) — Яир Родригес (145)
Грег Харди (264,5) — Бен Сосоли (264)
Джо Лоузон (153) — Джонатан Пирс (154,5)
Мэйси Барбер (126) — Джиллиан Робертсон (126)
Деррон Уинн (188,5) — Даррен Стюарт (185).
- 17 октября 2019
-
22:24
-
21:34
-
21:23
-
20:49
-
20:38
-
20:27
-
18:55
-
17:05
-
16:04
-
15:07
-
14:01
-
12:57
-
11:58
-
11:24
-
10:42
-
09:55
-
09:06
-
08:29
-
07:48
-
00:20
- 16 октября 2019
-
22:59
-
21:28
-
20:29
-
20:15
-
18:49
-
17:41
-
16:40
-
16:40
-
15:36
-
14:44
-
14:00
-
13:23
-
12:26
-
12:09
-
10:52