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Уайдман оказался немного тяжелее Рейеса

Уайдман оказался немного тяжелее Рейеса
Бокс/ММА / ММА 0

В ночь с 18 на 19 октября мск в Бостоне (штат Массачусетс, США), на арене TD Garden состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 6. В его главном событии встретятся экс-чемпион организации Крис Уайдман и небитый Доминик Рейес. Поединок пройдёт в полутяжёлой категории.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Уайдман оказался немного тяжелее соперника, его вес составил 92,5 кг, в то время как Рейес потянул на 92,0 кг.

Напомним, Рейес в предыдущей схватке одолел экс-претендента на титул Волкана Оздемира, а Уайдман нокаутом проиграл Роналдо Соузе.

UFC on ESPN 6. Взвешивание

Основной кард

Доминик Рейес (203 фунта) — Крис Уайдман (204 фунта)
Джереми Стивенс (145,5) — Яир Родригес (145)
Грег Харди (264,5) — Бен Сосоли (264)
Джо Лоузон (153) — Джонатан Пирс (154,5)
Мэйси Барбер (126) — Джиллиан Робертсон (126)
Деррон Уинн (188,5) — Даррен Стюарт (185).

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