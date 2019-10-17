Гвоздик: Бетербиев — жесточайший панчер, одна ошибка может стоить всего боя

Ранним утро 19 октября мск в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) состоится объединительный поединок в полутяжёлом весе, в котором встретятся чемпион мира по версии IBF Артур Бетербиев и обладатель титула по версии WBC Александр Гвоздик. В преддверии противостояния украинец поделился мнением о сопернике, отметив его сильные стороны.

«Это так же серьёзно, как было и со Стивенсоном. Это сильнейший соперник, это чемпион мира, который все бои выиграл нокаутом. Артур — жесточайший панчер. Это огромный вызов, но мне нравятся вызовы. Когда готовишься к таким боям, в лагере царит другая атмосфера. Когда мне дают такие серьёзные вызовы, у меня включается какая-то экстра-сила, повышенная концентрация. Потому как понимаешь, что соперники такого калибра не простят ошибку и одна ошибка может стоить всего боя, потому это меня мотивирует», — рассказал Гвоздик в интервью, размещённом на YouTube-канале «Большой куш».

Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Бетербиев — Гвоздик.