Бетербиев и Гвоздик прошли церемонию взвешивания перед чемпионским боем

Ранним утром 19 октября мск в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) состоится объединительный поединок в полутяжёлом весе, в котором встретятся чемпион мира в полутяжёлом весе по версии IBF российский боксёр Артур Бетербиев и обладатель пояса WBC украинец Александр Гвоздик.

Артур Бетербиев и Александр Гвоздик прошли официальную церемонию взвешивания накануне своего боя.

По её итогам боксёры показали практически равный вес. Бетербиев показал на весах 79,06 кг. Вес гвоздика составил 79,15 кг.

На счету 34-летнего Бетербиева 14 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения. У 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Гвоздик.