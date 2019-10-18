Власов: Гвоздик техничнее, но Бетербиев физически сильнее

Российский боксер Максим Власов поделился ожиданиями от предстоящего боя между россиянином Артуром Бетербиевым и украинцем Александром Гвоздиком. Победитель поединка получит пояса чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.



«Столкновение стилей — это всегда интересно. Сложно отдать кому-то предпочтение, так как по уровню боксеры примерно равны. Гвоздик техничнее, но Бетербиев физически сильнее. Всё будет зависеть от качества подготовки», — приводят слова Власова «Известия».



Бой Бетербиева и Гвоздика станет главным событием вечера бокса, который пройдёт в ночь на 19 октября мск на арене «Центр Лиакурас». На прошедшем взвешивании оба боксера показали одинаковый вес — 78,9 кг. После взвешивания Бетербиев и Гвоздик провели для журналистов традиционную дуэль взглядов.

Бетербиев и Гвоздик прошли церемонию взвешивания перед чемпионским боем