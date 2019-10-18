Власов: Гвоздик техничнее, но Бетербиев физически сильнее

Российский боксер Максим Власов поделился ожиданиями от предстоящего боя между россиянином Артуром Бетербиевым и украинцем Александром Гвоздиком. Победитель поединка получит пояса чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.
«Столкновение стилей — это всегда интересно. Сложно отдать кому-то предпочтение, так как по уровню боксеры примерно равны. Гвоздик техничнее, но Бетербиев физически сильнее. Всё будет зависеть от качества подготовки», — приводят слова Власова «Известия».
Бой Бетербиева и Гвоздика станет главным событием вечера бокса, который пройдёт в ночь на 19 октября мск на арене «Центр Лиакурас». На прошедшем взвешивании оба боксера показали одинаковый вес — 78,9 кг. После взвешивания Бетербиев и Гвоздик провели для журналистов традиционную дуэль взглядов.
- 18 октября 2019
-
07:15
-
02:26
-
00:58
- 17 октября 2019
-
23:59
-
22:24
-
21:34
-
21:23
-
20:49
-
20:38
-
20:27
-
18:55
-
17:05
-
16:04
-
15:07
-
14:01
-
12:57
-
11:58
-
11:24
-
10:42
-
09:55
-
09:06
-
08:29
-
07:48
-
00:20
- 16 октября 2019
-
22:59
-
21:28
-
20:29
-
20:15
-
18:49
-
17:41
-
16:40
-
16:40
-
15:36
-
14:44
-
14:00