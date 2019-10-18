Президент UFC отказал Макгрегору в поединке с Эдгаром

Ранее Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, заявил, что в декабре выйдет в октагон с Фрэнки Эдгаром, бывшим чемпионом организации в лёгком весе. Эдгар ответил потенциальному сопернику согласием, однако президент UFC Дэна Уайт заявил, что бой не состоится.

«Я ещё перед боем Конора с Мейвезером говорил, что после таких денег он, возможно, больше никогда не захочет сражаться. После того боя он дрался только один раз (с Хабибом Нурмагомедовым. — Прим. «Чемпионата»).

Конору нравится драться, и он хочет сделать это ещё раз. Но биться с Фрэнки Эдгаром он не будет. Фрэнки на две весовые категории ниже. Он должен был встретиться с Алджамейном Стерлингом, но тот получил травму.

Карьера Фрэнки близится к завершению. Он снова может побороться за титул. А организовывать его битву с Конором не имеет смысла», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

В отношении Макгрегора Уайт добавил лишь, что Конор выйдет в октагон в 2020 году, но с кем, не сказал.

«Думаю, Конор выйдет на бой в следующем году», — сказал президент UFC.

