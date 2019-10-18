Кокляев сыграл на баяне «Позабыт-позаброшен»
Российский стронгмен Михаил Кокляев продемонстрировал в своём «инстаграме» навыки игры на баяне, исполнив куплет из песни «Позабыт-позаброшен».
«Вот нашёл уголочек,
Да и тот не родной –
В исправдоме за решёткой,
За кирпичной стеной.
Привели, посадили,
А я думал – шутя.
А наутро объявили:
– Расстреляют тебя.
P. S. Почему песни у нас какие-то если и настоящие, то фатальные?» — подписал видео Кокляев.
Если у вас не отображается видео, посмотреть и послушать его можно на «Чемпионате».
Ранее Кокляев сыграл на фортепиано и спел романс на стихи Лермонтова.
29 ноября на «ВТБ Арене» Кокляев проведёт поединок с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Поединок пройдёт по правилам бокса.
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