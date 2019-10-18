Кокляев сыграл на баяне «Позабыт-позаброшен»

Российский стронгмен Михаил Кокляев продемонстрировал в своём «инстаграме» навыки игры на баяне, исполнив куплет из песни «Позабыт-позаброшен».

«Вот нашёл уголочек,

Да и тот не родной –

В исправдоме за решёткой,

За кирпичной стеной.

Привели, посадили,

А я думал – шутя.

А наутро объявили:

– Расстреляют тебя.

P. S. Почему песни у нас какие-то если и настоящие, то фатальные?» — подписал видео Кокляев.

Если у вас не отображается видео, посмотреть и послушать его можно на «Чемпионате».

Ранее Кокляев сыграл на фортепиано и спел романс на стихи Лермонтова.

29 ноября на «ВТБ Арене» Кокляев проведёт поединок с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Поединок пройдёт по правилам бокса.

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