Боец MMA проиграл $ 200 тыс. в сочинском казино

Российский боец смешанного стиля Вартан Асатрян, который завтра, 19 октября, выступит на турнире Fight Nights Global 95 в Сочи, проиграл в казино $ 200 тыс. Об этом рассказал один из сотрудников сочинского казино, ставший свидетелем ситуации.

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев сообщил, что тоже слышал об этом инциденте.

«Я тоже мельком слышал эту информацию, но с Вартаном ещё не общался. Вообще, от Асатряна можно и не такого ожидать. Не понимаю только, зачем при таких деньгах он выступает в ММА», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Напомним, 19 октября Асатрян проведёт бой с бразильцем Раймиссоном Бруно в рамках турнира Fight Nights Global 95. Главным событием вечера станет противостояние Али Багаутинова и Жалгаса Жумагулова.