Усик дал задание промоутеру организовать титульный бой в тяжёлом весе

Эдди Хирн, промоутер непобеждённого украинского боксёра Александра Усика, сообщил, что его подопечный, который на минувшей неделе дебютировал в тяжёлой весовой категории, нацелился на чемпионский бой в новом для себя дивизионе. Усик, выступавший до этого в первой тяжёлой весовой категории, 12 октября победил американца Чазза Уизерспуна.
«Я получил следующие инструкции: организовать чемпионский бой в тяжёлом весе. Они (команда Усика. — Прим. «Чемпионата») говорят: мы завоевали все пояса в первом тяжёлом весе, мы провели разминочный бой в тяжёлом весе, мы готовы. Я получил совершенно ясный посыл», — цитирует Хирна BoxingScene.
По словам Хирна, Усик 7 декабря посетит Саудовскую Аравию, где состоится матч-реванш Энди Руиса и Энтони Джошуа, в теории — потенциальных оппонентов украинца.
«Он прилетит в Саудовскую Аравию, чтобы посмотреть этот бой», — добавил промоутер.
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