Бивол выразил надежду подраться с победителем боя Бетербиев — Гвоздик

Российский боксёр Дмитрий Бивол, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA, поделился мнением о предстоящем объединительном бое россиянина Артура Бетербиева и украинца Александра Гвоздика, обладателей поясов IBF и WBC соответственно.
«В боксе многое зависит от мелочей, от стечения факторов. В этом вся интрига поединков между крутыми боксёрами, поэтому такие бои всегда интересно смотреть.
Я знаю, что победитель этого боя мой вероятный соперник по объединительному поединку, но не могу сказать, кто из этих бойцов для меня предпочтительнее», — приводят слова Бивола «Известия».
Бой Артур Бетербиев — Александр Гвоздик пройдёт ранним утром 19 октября мск в Филадельфии. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Гвоздик.
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