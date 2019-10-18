Попавшийся на допинге боец: если Хабиб победит и Фергюсона, пусть дождётся меня

Американский боец смешанных единоборств Брайан Ортега, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, прокомментировал возможный бой Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе.

В 2014 году Ортегу уличили в употреблении анаболических стероидов и дисквалифицировали на девять месяцев.

«Тони — потрясающий спортсмен. Он прекрасно защищается с помощью приёмов джиу-джитсу. Есть позиции, в которых я чувствую себя увереннее, чем другие. И наоборот. Однако в позициях, в которых Хабиб уверенно себя чувствует, я точно так же хорош.

Чувствую, если кто и победит Хабиба, то Фергюсон. Если нет — придётся подождать, пока приду я», — цитирует Ортегу MMAJunkie.

Последний бой Ортега провёл в декабре 2018 года, проиграв Максу Холлоуэю в титульном поединке. Это было его первое поражение в MMA.

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