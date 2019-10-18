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Украинский футбольный болельщик оскорбил Россию, а Валуев ему ответил

Украинский футбольный болельщик оскорбил Россию, а
Украинский футбольный болельщик оскорбил Россию, а Валуев ему ответил
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев ответил болельщику, оставившему сообщение на его веб-конференции. Болельщик прокомментировал досрочный выход футбольных сборных России и Украины в финальную часть чемпионата Европы—2020.

«Очень жду финала Евро. И хочу, чтобы мы в пух и перья обыграли сборную оккупантов. Вот только проблема одна: нас в одну группу с кацапами не введут, а вы из группы не выйдете. Мы рвём Португалию, а вы с Кипром еле-еле», — написал болельщик под ником Slaba.

«Мы тоже ждём финала чемпионата Европы. Поздравляю сборную Украины с выходом в летнюю часть чемпионата. У вас хорошая команда. Вы же лично агрессивны, поэтому обсуждать с вами какие-либо дальнейшие темы я не буду», — ответил Валуев.

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