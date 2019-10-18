Ковалёв: Бетербиев борется с неизвестными соперниками, получается скучный бокс

Российский боксёр Сергей Ковалёв, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO, поделился мнением о предстоящем объединительном бое россиянина Артура Бетербиева и украинца Александра Гвоздика, обладателей поясов IBF и WBC соответственно.

«Артур — жёсткий, силовой оппонент. У меня был с ним опыт: боксировали в любителях. Безусловно, сейчас он совсем другой боец, который растёт и прогрессирует. Но я вижу его бои, и он всё время выходит с какими-то неизвестными соперниками, получается скучный бокс», — приводят слова Ковалёва «Известия».

Бой Артур Бетербиев — Александр Гвоздик пройдёт ранним утром 19 октября мск в Филадельфии. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Гвоздик.