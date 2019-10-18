Нурмагомедов пришёл в тренажёрный зал и надел шапку-ушанку. Фото

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал в «Инстаграме» фотографию из тренажёрного зала, на которой на его голове надета шапка-ушанка.
«А вы готовы к холодам? И вообще, я где-то слышал, что умный человек в мирное время готовится к войне. Хорошего дня всем», — подписал фотографию Хабиб.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «инстаграме» Нурмагомедова.
Следующий бой Нурмагомедов проведёт в начале 2020 года. Одним из возможных его соперников считается американец Тони Фергюсон, поединок с которым уже не раз срывался в предыдущие годы.
Ранее боец UFC Брайан Ортега, которого в 2014-м дисквалифицировали за допинг, заявил, что будет готов сразиться с Хабибом, если Фергюсон не сможет его победить.
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