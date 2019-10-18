Отсидевший российский боец MMA подерётся со спецназовцем в китайском ресторане

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик следующий бой проведёт 16 ноября в Санкт-Петербурге. Его соперником станет спецназовец из сибирского отряда «Ермак» Максим Перов. Поединок пройдёт по правилам бокса, сообщает Sport24.

На афише турнира «Битва без масок», местом проведения которого будет ресторан китайской кухни, Дацик указан под прозвищем Зек СИЗО Кресты Рыжий Тарзан, а его соперник — Спецназ ФСИН Ермак Перов.

Афиша турнира «Битва без масок» Фото: Sport24

Дацик находился в местах лишения свободы более 11 лет. На свободу он вышел в феврале 2019 года, а в апреле проиграл бой блогеру Артёму Тарасову.

29 июня Дацик должен был выйти на ринг против Максима Новосёлова, который ранее поборол медведя, но получил перелом челюсти и сотрясение мозга на турнире True Gym Fights, и бой отменили.

