Тренер Бетербиева: бросали вызов всем чемпионам, а согласился только Гвоздик

Марк Рэмси, тренер действующего чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии IBF Артура Бетербиева, рассказал, что его подопечный был не против встретиться и с другими обладателями чемпионских поясов, но согласился только Александр Гвоздик, действующий чемпион по версии WBC.

Чемпионом по версии WBA является россиянин Дмитрий Бивол, временным чемпионом по версии этой организации — канадец Жан Паскаль, а чемпионом по версии WBO — россиянин Сергей Ковалёв.

«Гвоздик был единственным чемпионом, кто согласился принять этот вызов. До него мы вели переговоры с другими парнями. Но согласился только он. Я невероятно уважаю это», — цитирует Рэмси BoxingScene.

Бой Артур Бетербиев — Александр Гвоздик пройдёт ранним утром 19 октября мск в Филадельфии. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Гвоздик.

