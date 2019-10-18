Ковалёв: у Альвареса столько бабок, не понимаю, что им движет

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился мнением о чемпионе мира по версии WBA Super и WBC Сауле Альваресе. Россиянин выразил уважение Канело за то, что тот при многомиллионном состоянии продолжает находить мотивацию для спорта.

«Когда столько денег, то невольно начинаешь выделяться. Я его за это не критикую. Я тоже бы блатовал. Да и так блатую по-своему. Мексика по менталитету схожа с Россией, я там был. У них вкусная кухня и традиционные такосы.

Что тут скажешь? Бабок столько, что я вообще не понимаю, что им сейчас движет. Столько денег уже имеет, но остаётся в деле. Респект ему. Я его уважаю, что при таком финансовом состоянии он ещё и пошёл по весовым категориям — в мою сейчас сунулся. Но мы его тут не ждём. У нас другие планы», — написал Ковалёв.

Соответствующий пост боксёр разместил на своей официальной странице в «Инстаграме».

Напомним, бой Ковалёв — Альварес пройдёт 2 ноября в Лас-Вегасе.