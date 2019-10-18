Кокляев потренировался со Шлеменко
Российский стронгмен Михаил Кокляев, который готовится к поединку с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, провёл совместную тренировку с экс-чемпионом Bellator, опытным бойцом ММА Александром Шлеменко.
Соответствующую информацию на своей странице в «Инстаграме» разместил Шлеменко. Кокляев в своём аккаунте в социальной сети поблагодарил Шлеменко за «помощь в подготовке».
Напомним, поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева пройдёт 29 ноября. Спортсмены проведут бой по правилам бокса, их ждёт четыре раунда по три минуты. Для Емельяненко это будет первое выступление с августа 2018 года, когда он свёл к ничьей встречу с Тони Джонсоном на турнире по смешанным единоборствам WFCA.
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