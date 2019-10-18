Бивол выразил готовность провести бой с Буатси

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол признался, что его следующим соперником может стать перспективный британец Джошуа Буатси (12-0, 10 КО).

«Я не против провести встречу с Буатси в Великобритании, почему бы и нет? Это хороший бой, а Буатси известен в этой стране. Я был там, и мне нравятся британские фаны, потому что они любят бокс. Джошуа — хороший боксёр, он бронзовый призёр Олимпийски игр. Если он станет обязательным претендентом на титул, дам ему шанс. Но если мне представится возможность объединительного боя, я буду драться ещё за один пояс, ведь все хотят двигаться вперёд», — приводит слова Бивола BoxingScene.

Буатси может стать обязательным претендентом на титул уже в ноябре 2019 года. Для этого ему необходимо победить экс-претендента на титул чемпиона мира Блэйка Каппарелло.