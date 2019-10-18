Кадыров: молимся за Бетербиева, знаем, что он непобедим

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев одержит победу над чемпионом мира по версии WBC Александром Гвоздиком и станет обладателем двух титулов.

«Дорогие друзья! Я уверен, что миллионы любителей спорта будут смотреть поединок между боксёрами Артуром Бетербиевым и украинцем Александром Гвоздиком. Бой состоится ночью с 18 на 19 октября в американском городе Филадельфия. Специалисты со всех концов света называют это событие историческим. И нет ничего удивительного. Ведь нашему дорогому брату Артуру Бетербиеву и Александру Гвоздику предстоит сразиться за пояса WBC и IBF.

Оба боксёра имеют очень высокий класс подготовки. При этом нет сомневающихся в силе и выносливости Артура. Они также отмечают профессионализм Александра. Мы молимся за Артура, верим в него, знаем, что он непобедим! Ждём начала боя! Ждём Артура с двумя поясами», — написал Кадыров.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Рамзана Кадырова в социальной сети «Инстаграм».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Бетербиев — Гвоздик.