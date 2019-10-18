Отец Нурмагомедова: если Конор так хочет драться, то добро пожаловать в Москву

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что следующий поединок его сын проведёт или в Нью-Йорке, или в Москве. При этом он подчеркнул, что в США Хабиб подерётся с Тони Фергюсоном, а вот в столице России чемпион UFC может дать реванш Конору Макгрегору.

«Может ли случиться так, что в марте-апреле бой Хабиба пройдёт в Москве или Петербурге? Разговоры такие идут. Если бой пройдёт в Нью-Йорке, то это только Тони Фергюсон. Если Конор так хочет драться, то добро пожаловать в Москву. Вы видели, сколько наших болельщиков прилетели в Абу-Даби? Огромное количество. А где были хейтеры? 5–6-летние дети говорят, что хотят быть похожими на Хабиба. Это значит, что они пойдут в залы, будут правильно себя вести, а у России будет трезвая и сильная молодёжь. Такие, как Конор, будут предлагать им виски, а они откажутся», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова Sport24.