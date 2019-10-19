Хабиб во время боя с Порье успокаивал своего отца

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, признался, что в недавнем поединке сына с Дастином Порье эмоции зашкаливали настолько, что Хабибу во время боя даже пришлось его успокаивать.

«Когда есть опасность гильотины, ничего хорошего не чувствуешь. Но я боялся другого. А вдруг судья остановит, не проверив, в сознании ли Хабиб? Был бы скандал. В нашу тактику входило дважды отдать шею. Хабиб должен был своими ногами контролировать его правую ногу, а левой рукой должен был работать с той частью руки Порье, которая душит во время гильотины. Зал в тот момент притих, и я сказал ему, что нужно шевелить рукой. Он начал двигать локтем, и стало все нормально. Но Хабиб признался, что в какой-то момент ему стало тяжело дышать.

Знаете, во время представления спортсменов я смотрел по сторонам, и смотрел на соперника. Сначала мне показалось, что Порье мощнее. Когда они начали передвигаться туда-сюда, то со спины я увидел, что мощнее Хабиб. И сказал ему тогда: «Ты выглядишь мощнее, чем твой соперник». А он мне ответил: «Ты что, волнуешься? Я тебя никогда таким не видел. Всё нормально будет». Это был первый раз, когда он меня успокаивал", — приводит слова Нурмагомедова-старшего Sport24.