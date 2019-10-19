Рейес нокаутировал Вайдмана, Родригес победил Стивенса

В Бостоне завершился турнир UFC on ESPN 6. В главном событии турнира Доминик Рейес одержал победу нокаутом над Крисом Вайдманом. Поединок завершился в первом раунде.
В соглавном событии турнира Яир Родригес одержал победу над Джереми Стивенсом единогласным решением судей.
UFC on ESPN 6.
Основной кард
Доминик Рейес — Крис Вайдман — победа Рейеса техническим нокаутом в первом раунде.
Яир Родригес — Джереми Стивенс — победа Родригеса единогласним решением судей.
Грег Харди — Бен Сосоли — победа Харди единогласным решением судей.
Джо Лаузон — Джонатан Пирс — победа Лаузона техническим нокаутом в первом раунде.
Мэйси Барбер — Джиллиан Робертсон — победа Барбер техническим нокаутом в первом раунде.
Даррен Стюарт — Дерон Уинн — победа Стюарта раздельным решением судей.
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