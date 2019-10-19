Бойца UFC лишили победы за использование ингалятора между раундами
Поединок тяжеловеса Грега Харди и Бена Сосоли на турнире UFC on ESPN 6 признан несостоявшимся, сообщает в своём твиттер-аккаунте обозреватель Ариэль Хельвани.
Изначально победа была отдана Харди единогласным решением судей по итогам трёх раундов, однако в перерыве между вторым и третьим раундами Харди использовал ингалятор, из-за чего судьи приняли решение аннулировать исход поединка.
Это уже не первый случай нарушения правил со стороны бывшего игрока в американский футбол. В дебютном поединке в UFC Харди нанёс запрещённый удар коленом, из-за чего был дисквалифицирован и потерпел первое поражение в карьере.
Напомним, в главном поединке вечера Доминик Рейес нокаутировал Криса Вайдмана в первом раунде.
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