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Бойца UFC лишили победы за использование ингалятора между раундами

Бойца UFC лишили победы за использование ингалятора между раундами
Бокс/ММА / ММА 0

Поединок тяжеловеса Грега Харди и Бена Сосоли на турнире UFC on ESPN 6 признан несостоявшимся, сообщает в своём твиттер-аккаунте обозреватель Ариэль Хельвани.

Изначально победа была отдана Харди единогласным решением судей по итогам трёх раундов, однако в перерыве между вторым и третьим раундами Харди использовал ингалятор, из-за чего судьи приняли решение аннулировать исход поединка.

Это уже не первый случай нарушения правил со стороны бывшего игрока в американский футбол. В дебютном поединке в UFC Харди нанёс запрещённый удар коленом, из-за чего был дисквалифицирован и потерпел первое поражение в карьере.

Напомним, в главном поединке вечера Доминик Рейес нокаутировал Криса Вайдмана в первом раунде.

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