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Президент UFC назвал самого скупого бойца

Президент UFC назвал самого скупого бойца
Бокс/ММА / ММА 0

Президент UFC Дэна Уайт ответил на вопрос, кто из бойцов мог бы передаривать подарки. По словам главы промоушена, это должен быть очень скупой человек, и у него есть на примете подходящая кандидатура на эту роль.

«Кто бы мог передаривать подарки? Это кто-то очень скупой, кто не любит тратить деньги. Я назову Жоржа Сен-Пьера. Он очень экономный. Думаю, у него дома даже лежит первый заработанный им доллар. Возможно, ошибаюсь, так как не знаю, как он тратит деньги. Но назову его», — сказал Уайт в интервью Complex на YouTube.

Ранее Жорж Сен-Пьер не раз заявлял, что рассмотрит возможность возобновления карьеры ради поединка с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Последний также заинтересован в этой встрече.

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