Бетербиев: я сфокусирован на титулах, а не на именах соперников

Чемпион WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев после победы над украинцем Александром Гвоздиком ответил на вопрос, с кем хотел бы провести следующий бой.



«Мне всё равно, с кем драться дальше. Готов провести бой с любым. Я сфокусирован на титулах, а не на именах. Мне добавилось мотивации после второго чемпионского пояса», — сказал Бетербиев после боя.



Напомним, поединок Бетербиев — Гвоздик завершился в 10-м раунде победой российского боксёра нокаутом. После этого триумфа он стал обладателем двух чемпионских поясов в полутяжёлом весе.

Для Бетербиева эта победа стала 15-й в 15 поединках. Гвоздик потерпел первое поражение в карьере.

«Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию боя Бетербиев — Гвоздик.