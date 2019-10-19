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Кадыров отметил победу Бетербиева над Гвоздиком

Кадыров отметил победу Бетербиева над Гвоздиком
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил победу российского боксёра Артура Бетербиева в бое с украинцем Александром Гвоздиком.

«Артур Бетербиев — чемпион мира по версиям WBC и IBF. В Филадельфии он одержал убедительную победу нокаутом над украинским боксером Александром Гвоздиком. В десятом раунде судья остановил бой после третьего нокдауна. У Артура блестящий результат — 15 боев, 15 побед, 15 нокаутов», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

После триумфа российский боксёр стал обладателем двух чемпионских поясов в полутяжёлом весе. Для Бетербиева это уже 15-я победа в 15 поединках. Украинец Гвоздик потерпел первое поражение в карьере.

«Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию боя Бетербиев — Гвоздик.

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