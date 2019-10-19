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Федерация бокса России дополнительно поощрит Бетербиева за победу над Гвоздиком

Федерация бокса России дополнительно поощрит Бетербиева за победу над Гвоздиком
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Федерация бокса России дополнительно поощрит чемпиона мира по версиям WBC и IBF Артура Бетербиева за победу над украинцем Александром Гвоздиком, сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлёв.

«Мы дополнительно поощрим Артура. Ждём его в России. Артур — большой молодец, не оставил шансов Гвоздику. Это была красивая и уверенная победа. Соперник готовился бегать по рингу, но с Артуром это не пройдет», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Бетербиев одержал победу над украинцем Александром Гвоздиком в поединке за титулы IBF и WBC в полутяжёлом весе. Решающим стал 10-й раунд. Бетербиев трижды отправил Гвоздика в нокдаун. После чего судья остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Для Бетербиева это 15-я победа в 15 поединках. Украинец Гвоздик потерпел первое поражение в карьере.

«Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию боя Бетербиев — Гвоздик.

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